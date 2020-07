Falta de respeito: cão, morto, é descartado em contêiner de resíduos recicláveis

Compartilhe











Na manhã desta quarta-feira, durante a coleta seletiva, a equipe se deparou com mais uma triste cena da falta de consciência da população. Em um dos contentores da coleta, localizado na avenida Eurípedes Brasil Milano, havia um cão morto, o animal foi retirado pela equipe da Infraestrutura. Esta não foi a primeira vez que o descarte ocorreu de forma irregular.

Mesmo com toda a informação disponível e as campanhas de educação ambiental realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, algumas pessoas ainda não entenderam que os contêineres são apenas para o descarte de resíduos recicláveis e orgânicos .Pedimos, mais uma vez, a colaboração da população. Denúncias podem ser feitas através da Ouvidoria no endereço: https://sic.alegrete.rs.gov.br/ouvidoria/

DPCOM