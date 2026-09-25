Faltam 9 dias para as Eleições 2026: saiba quais documentos levar para votar

Faltam nove dias para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para 4 de outubro. Para votar, eleitoras e eleitores devem ficar atentos aos documentos necessários para comprovar a identidade na seção eleitoral.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é necessário apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor, seja impresso ou digital, não é obrigatório para a votação, mas pode ser utilizado para consultar informações eleitorais.
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Quais documentos são aceitos?
Na hora de votar, serão aceitos os seguintes documentos oficiais com foto:
Carteira de identidade (RG);
Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
Certificado de reservista;
Carteira de Trabalho;
Passaporte;
Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;
e-Título, quando utilizado para identificação nas condições previstas pela Justiça Eleitoral.
Os documentos podem ser apresentados mesmo que estejam com a data de validade vencida, desde que seja possível comprovar a identidade do eleitor.
Certidões não são aceitas
A Justiça Eleitoral não considera certidão de nascimento ou certidão de casamento como documento válido para comprovar a identidade no momento da votação. Também não será aceita a Carteira de Trabalho Digital como meio de identificação na seção eleitoral.
E-Título pode facilitar a votação
O e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, reúne informações do eleitor e pode ser utilizado para identificação quando apresentar fotografia.
A foto no aplicativo está disponível para quem possui biometria cadastrada. Eleitores que não têm fotografia disponível no e-Título devem levar um documento oficial com foto para apresentar à mesa receptora de votos.
O aplicativo também permite consultar informações eleitorais, como o local de votação e a situação do título. O TSE disponibiliza ainda esses serviços em seu portal oficial.
Cadastro eleitoral está fechado
O cadastro eleitoral foi fechado em 7 de maio de 2026, após o prazo final de 6 de maio para solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou realizar alterações cadastrais para o pleito deste ano. A medida é adotada para permitir a organização das eleições. O atendimento relacionado ao cadastro eleitoral será retomado em 3 de novembro de 2026, após o encerramento do processo eleitoral.
Primeiro turno será em 4 de outubro
As Eleições Gerais de 2026 serão realizadas em 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Caso haja necessidade de segundo turno para os cargos previstos, a votação ocorrerá em 25 de outubro.
Para evitar imprevistos, a recomendação é conferir antecipadamente o local de votação, separar um documento oficial com foto e, para quem utiliza o e-Título, verificar se o aplicativo está atualizado e se a fotografia está disponível.
Em resumo: para votar, leve um documento oficial com foto ou utilize o e-Título com fotografia, quando disponível. Com os documentos em mãos, o eleitor poderá se identificar perante a mesa receptora e exercer o direito ao voto.
Serviço — Eleições 2026
1º turno: 4 de outubro
2º turno: 25 de outubro, se houver
Horário: das 8h às 17h (horário de Brasília)
Aplicativo: e-Título
Órgão responsável: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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