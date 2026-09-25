Faltam 9 dias para as Eleições 2026: saiba quais documentos levar para votar

Faltam nove dias para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para 4 de outubro. Para votar, eleitoras e eleitores devem ficar atentos aos documentos necessários para comprovar a identidade na seção eleitoral.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é necessário apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor, seja impresso ou digital, não é obrigatório para a votação, mas pode ser utilizado para consultar informações eleitorais.

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Quais documentos são aceitos?

Na hora de votar, serão aceitos os seguintes documentos oficiais com foto:

Carteira de identidade (RG);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Certificado de reservista;

Carteira de Trabalho;

Passaporte;

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

e-Título, quando utilizado para identificação nas condições previstas pela Justiça Eleitoral.

Os documentos podem ser apresentados mesmo que estejam com a data de validade vencida, desde que seja possível comprovar a identidade do eleitor.

Certidões não são aceitas

A Justiça Eleitoral não considera certidão de nascimento ou certidão de casamento como documento válido para comprovar a identidade no momento da votação. Também não será aceita a Carteira de Trabalho Digital como meio de identificação na seção eleitoral.

E-Título pode facilitar a votação

O e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, reúne informações do eleitor e pode ser utilizado para identificação quando apresentar fotografia.

A foto no aplicativo está disponível para quem possui biometria cadastrada. Eleitores que não têm fotografia disponível no e-Título devem levar um documento oficial com foto para apresentar à mesa receptora de votos.

O aplicativo também permite consultar informações eleitorais, como o local de votação e a situação do título. O TSE disponibiliza ainda esses serviços em seu portal oficial.

Cadastro eleitoral está fechado

O cadastro eleitoral foi fechado em 7 de maio de 2026, após o prazo final de 6 de maio para solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou realizar alterações cadastrais para o pleito deste ano. A medida é adotada para permitir a organização das eleições. O atendimento relacionado ao cadastro eleitoral será retomado em 3 de novembro de 2026, após o encerramento do processo eleitoral.

Primeiro turno será em 4 de outubro

As Eleições Gerais de 2026 serão realizadas em 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Caso haja necessidade de segundo turno para os cargos previstos, a votação ocorrerá em 25 de outubro.

Para evitar imprevistos, a recomendação é conferir antecipadamente o local de votação, separar um documento oficial com foto e, para quem utiliza o e-Título, verificar se o aplicativo está atualizado e se a fotografia está disponível.

Em resumo: para votar, leve um documento oficial com foto ou utilize o e-Título com fotografia, quando disponível. Com os documentos em mãos, o eleitor poderá se identificar perante a mesa receptora e exercer o direito ao voto.

Serviço — Eleições 2026

1º turno: 4 de outubro

2º turno: 25 de outubro, se houver

Horário: das 8h às 17h (horário de Brasília)

Aplicativo: e-Título

Órgão responsável: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)