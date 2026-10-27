Família acolhedora, o projeto que protege e dá amor a crianças de Alegrete

A drogadição é uma chaga social que afeta muitas famílias e não poupa nem mesmo mães do Município. Geralmente, jovens dependentes químicas que têm filhos, muitas vezes, devido ao vício não conseguem cuidar de seus filhos. E isso faz com que por decisão judicial, tenham que deixar, por um tempo determinado, em famílias acolhedoras que cuidam dessas crianças com tudo que necessitam até que as mães biológicas tenham condições e possam voltar a cuidar de seus filhos.

A psicóloga Thais Cunha, coordenadora do Serviço de Família Acolhedora em Alegrete, informa que atualmente aqui no Município existem 34 mães acolhedoras habilitadas e, no momento, 24 crianças acolhidas O tempo determinado por lei é de que cada acolhido fique 18 meses nas famílias acolhedoras, porém segundo a psicóloga, alguns acolhidos estão há quatro anos em famílias acolhedoras.

Os pais ou mães de quem está em família acolhedora deve passar por tratamento e atestar que estão bem e que podem novamente cuidar de seus filhos, pois todos são pequenos e precisam de cuidados gerais e contínuos.

Alegrete esta dentre as cidades gaúchas que mais realizam este trabalho com famílias acolhedoras e já recebeu prêmio em relação a essa atividade social.

Requisitos para Participar

Para se cadastrar como uma família acolhedora em Alegrete, é necessário:

Participar das etapas de capacitação e acompanhamento da equipe técnica

Ser maior de idade.

Não possuir antecedentes criminais.

Apresentar boas condições de saúde física e mental.

Ter a concordância de todos os integrantes que moram na residência.

Possuir renda e disponibilidade emocional.