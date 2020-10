Família de alegretenses completa três gerações na mesma empresa

Compartilhe















Vanderlei, Aline e Carlos , são três integrantes da família Suertegaray, que desempenharam atividades na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS).

Com a missão de apoiar produtores e trabalhadores rurais, o trio é orgulho não só na área familiar, mas na empresa. O pai de Carlos iniciou a caminhada na Emater, se aposentou e passou para o filho, ambos alegretenses.

A filha de Carlos, nascida em Santa Maria seguiu os passos do pai, não tardou e está na mesma empresa. Prestes a completar 30 anos de trabalho, Carlos que viu seu pai se aposentar na Emater, segue o mesmo caminho, que será trilhado pela filha Aline.

Vanderlei Suertegaray , 79 anos, é economista, desempenhou suas atividades na empresa no município de Alegrete, na década de 60, e se aposentou em 1999. Atualmente reside na cidade de Santa Maria.

Carlos Suertegaray, 54 anos, é engenheiro florestal, entrou na empresa em 1990, desempenhou suas funções na cidade de Victor Graeff. Em 1996, se transferiu para o Escritório regional em Passo Fundo e ficou até o ano de 1999, onde foi fazer mestrado em Florianópolis.

Após concluir o mestrado, acabou vindo para Manoel Viana, e no mesmo ano regressou para Alegrete, onde desempenha suas atividades pela Emater Alegrete. No próximo mês, completa três décadas de empresa. Para orgulho de pai e avô, Aline Berlese Suertegaray, 29 anos, filha de Carlos, também é colaboradora da Emater.

A tecnóloga de alimentos, entrou na empresa em 2013, no município de Cacequi. Atualmente trabalha em Silveira Martins, desempenhando atividades de Assistência Técnica Social na área de Agroindústrias.

Sempre que pode, Aline participa junto com o pai na apresentação de um programa de rádio, intitulado a “A hora do mate”. A dupla fala de atividades desenvolvidas, conceitos técnicos e apresenta resultados dos trabalhos.

São três gerações a serviço da Extensão rural do RS. “Para mim que estou na ativa, junto com minha filha Aline, o orgulho é enorme, de vestir a camisa da Emater e poder prestar auxilio às famílias rurais do nosso Estado no sentido de melhorar a qualidade de vida tanto no lado econômico como social”, destaca Carlos.

A dupla, pai e filha é colorados de carteirinha, se espelham muito na figura do pai e avô Vanderlei, que foi o primeiro a trilhar caminho na empresa e hoje goza de merecida aposentadoria.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo da família