Família de menino com risco de perda da visão recebe uma boa notícia

O caso de Luiz Gustavo dos Santos Jaques, de 1 ano e dois meses, a urgência em evitar a perda de visão levou sua mãe, Laureane dos Santos Cesário, a buscar alternativas além da espera na fila do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante da necessidade iminente de uma cirurgia oftalmológica, Laureane iniciou uma campanha de arrecadação de fundos por meio de uma plataforma on-line(Vakinha). Valores que vai precisar diante dos custos para se manter em Porto Alegre.

Após a divulgação do caso no PAT, a mobilização ganhou força e diversos indivíduos se uniram em prol do mesmo objetivo: garantir o tratamento adequado para Luiz Gustavo. A solidariedade se manifestou de diversas formas, desde contribuições financeiras até contatos diretos com a família, demonstrando uma grande rede de apoio em torno da causa.

Três dias após o início da campanha, Laureane entrou novamente em contato com a equipe do PAT para informar sobre o desenrolar da situação. Houve uma intervenção da Secretaria de Saúde do Município, representada pela Secretária Nidiele Benevides e como resultado, está agendada uma consulta pelo SUS em Porto Alegre para esta sexta-feira (31). “Ele já vinha sendo atendido pelo SUS, com as consultas aqui em Alegrete e em Rosário do Sul” – explicou.

Laureane expressou sua gratidão a todos os envolvidos na mobilização e também à Secretaria de Saúde do Município. Reconhecendo os desafios do sistema de saúde e a importância da intervenção rápida para o caso de seu filho, ela ressaltou a necessidade de agilidade diante de situações urgentes como essa. A família partirá para a consulta em Porto Alegre com o transporte providenciado pela Secretaria de Saúde do Município, com a esperança de encontrar uma solução para a saúde de Luiz Gustavo.

