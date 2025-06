Família do Pastor José Serpa pede ajuda para custeio do tratamento médico

Há sete anos, o pastor José Serpa Ribeiro fundou a igreja evangélica Ministério Renovação da Graça, no bairro Macedo, em Alegrete, e desde então tem se dedicado a auxiliar a comunidade em diversas ações transformadoras.

Com gestos simples, mas impactantes, ele tem levado esperança e conforto às pessoas, não necessariamente através de bens materiais. Casado com Cátia Simone Ribeiro e pai de três filhas, Hevellin, de 24 anos, Josiane, de 19 anos, e Yasmin, com sete anos, o pastor de 48 anos tem uma caminhada no evangelho que já ultrapassa os 18 anos. Sua missão vai além das palavras pregadas no púlpito, buscando realmente transformar vidas por meio de suas ações.

Mas agora está precisando da ajuda dos amigos. A filha Hevellin contatou a reportagem para pedir auxílio na publicação de uma campanha que ela está coordenando, afim de custear as despesas médicas e necessidades da família com a doença do pai.

Ela destaca que para quem não sabe, o Pastor Jose Serpa é autônomo, popular vendedor de rua. “No serviço dele, se ele não sair a rua diariamente, ele não tem como se sustentar e manter a casa, no sábado (31), ele sofreu um AVC hemorrágico, grave, ele teve que ser transferido na madrugada de domingo (1º), para Uruguaiana. Meu pai não tem funcionários, e é o provedor da casa, mediante o quadro que nos encontramos, toda ajuda é bem vinda, tanto para custear o tratamento, a fisioterapia, como também o seu sustento a partir desse momento que ele se encontra. Creio que Deus já fez a obra por completo, e agradeço a todos por qualquer ajuda. Deus abençoe”, explicou a filha.

Ela informa, que José Serpa aguarda um resultado da ressonância e com quadro estável está sendo avaliado pela equipe médica. Interessados em colaborar podem contribuir através de uma vakinha ou Pix:

https://www.vakinha.com.br/5534313?campaignId=5534313

Transfira usando a chave Pix 55 996086277 (Hevellin Medeiros)