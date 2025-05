Família enaltece profissionalismo da UTI Neo; filho ficou quase 3 meses internado

O bebê, terceiro filho de Daiane, nasceu em 28 de janeiro, após uma gestação marcada por complicações e internação precoce.

A gestação foi tranquila no início, mas, por volta do quarto mês, Daiane foi diagnosticada com pré-eclâmpsia. Durante os exames morfológicos, foi identificada uma restrição de crescimento fetal e baixo peso. Daiane, que trabalha no hospital, manteve suas atividades profissionais até próximo ao sexto mês de gestação, quando foi afastada por recomendação médica.

No domingo anterior ao parto, a médica obstetra Dra. Laura solicitou internação para rastreamento e exames complementares. Na terça-feira, 28 de janeiro, os resultados levaram à decisão médica de realizar o parto naquela mesma tarde. A notícia foi recebida com preocupação, considerando a prematuridade do bebê.

Martim nasceu sob cuidados da equipe de obstetrícia e foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Durante o período de internação, foi entubado três vezes, sendo a primeira tentativa de extubação marcada por complicações respiratórias associadas à displasia broncopulmonar. Ao longo da permanência na UTI, Martim passou por diversos procedimentos e recebeu acompanhamento constante da equipe médica.

Daiane e Eduardo reconhecem o trabalho de profissionais como a Dra. Lúcia, que conduziu o parto, e a Dra. Marilene, além de toda a equipe da UTI Neonatal. Segundo relato de Daiane, a experiência foi marcada por momentos de incerteza, medo e despedidas diárias no ambiente hospitalar, mas também por apoio contínuo por parte dos profissionais da unidade.

A família registra publicamente o agradecimento a todos que contribuíram para a sobrevivência e a evolução clínica de Martim. Daiane relata que, durante os 88 dias em que o filho permaneceu internado, fortaleceu sua fé e estabeleceu vínculos com a equipe que participou diretamente dos cuidados com o recém-nascido.

A história da família é compartilhada como forma de reconhecimento ao trabalho realizado pelos profissionais da UTI Neonatal e como demonstração de solidariedade a outras famílias que vivenciam situações semelhantes.