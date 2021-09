Segue até o dia 30 de setembro, em Manoel Viana, a visitação da mostra “Os Fagundes – Uma família unida por uma paixão: a música”. Com fotografias de Dulce Helfer, Djuliane Rodrigues e Eduardo Rocha, a exposição integra a programação das comemorações farroupilhas do município. Com entrada gratuita, a visitação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, no Centro de Cultura (Praça Central).

Ernesto Fagundes: um alegretense de marca e sinal

A exposição fotográfica reúne 08 imagens dos bastidores de apresentações do grupo “Os Fagundes”.

A Os Fagundes foi criado em 2001 pela família de músicos já consagrada no cenário musical do Rio Grande do Sul, composta por Bagre Fagundes e seus filhos Neto, Ernesto, Paulinho, além de seu irmão Nico, também conhecido na época por apresentar programas de televisão. Naquele ano, a família Fagundes reuniu-se para a gravação de um CD para a Galpão Crioulo Discos, surgindo, assim, a banda. O lançamento oficial do CD de estréia do grupo, intitulado Os Fagundes, ocorreu no Theatro São Pedro.

Momentos da Família Fagundes são retratados na exposição em Manoel Viana

A exposição é uma realização do Sistema Fecomércio Sesc em parceria com a Prefeitura de Manoel Viana, através da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Exposição Fotográfica “Os Fagundes – Uma família unida por uma paixão: a música”

Período: Até dia 30/9/2021

Local: Centro de Cultura

Horário de visitação: 8h às 13h