Família faz apelo por sangue para idoso hospitalizado na Santa Casa

Mas além da tipagem O positiva, qualquer outra pode ser doada para auxiliar na reposição do estoque para o Hemocentro de Alegrete.

José Paz de Menezes, está no posto 7 da Santa Casa e precisa com urgência de doadores. Todas as pessoas que procurarem o hemocentro, devem mencionar o nome da paciente.

Ele precisa realizar transfusões e não há previsão de quantas bolsas, por esse motivo, a importância de conseguir o maior número possível de doadores.

O horário de funcionamento do Hemocentro é das 7h as 13h e o atendimento obedece a todos os protocolos de saúde e cuidados que exigem por conta da pandemia.

O Hemocentro continua funcionando normalmente, porque a demanda de sangue continua grande e por isso as pessoas que são doadoras devem ir fazer este ato solidário e ajudar a salvar vidas, mesmo na pandemia , porque muitas outras doenças aportam no hospital e os pacientes precisam de sangue, lembrou Fernanda Soares – Assistência Social.

Principais requisitos para a doação: estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação. A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas: estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado.