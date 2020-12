Família identifica homem brutalmente executado em Alegrete

Foi identificado no final da manhã deste domingo (6), o homem executado a tiros na Zona Leste, em Alegrete. Trata-se de William Claiton Messa Ancinelo, de 32 anos, conhecido como Keké. O crime aconteceu por volta das 4h de hoje, no bairro Nilo Soares Gonçalves.

Segundo informações da Brigada Militar, nesta manhã, por volta das 8h, a guarnição foi informada da localização de um corpo dentro de um córrego em uma área verde no final da rua Santana. O Samu foi acionado e constatou o óbito.

Jovem, vítima de tentativa de homicídio por dois homens armados, foi baleado no pescoço

Desta forma, a Polícia Civil e a Perícia de Santana do Livramento também foram comunicadas. Conforme relato de algumas pessoas que estavam no endereço, dentre elas, amigos que encontraram o corpo de Keké, ele estava consumindo bebida alcoólica com um grupo, cerca de duas quadras de onde foi morto, e saiu do local em uma bicicleta que teria pedido emprestada. Pouco tempo depois, os amigos ouviram em torno de 10 disparos de arma de fogo e localizaram inicialmente, a bicicleta que a vítima usava, somente no início da manhã eles entraram na mata e encontraram o corpo de William.

Mortes violentas: outubro teve três assassinatos envolvendo facções criminosas; acompanhe a cronologia dos homicídios

Ele estava de bruços, seminu e com o rosto dentro de um córrego. A Perícia que chegou por volta das 11h30min, realizou o trabalho para a identificação do corpo e também apontou que ele foi atingido com, no mínimo, quatro disparos de arma de fogo na cabeça, um na face, além de uma corda que foi encontrada no pescoço. As circunstâncias em que o crime ocorreu ainda serão investigadas.

Em novembro Keké já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio quando foi atingido na coxa. Ele não informou a autoria dos disparos à época do ocorrido. A vítima residia no bairro Nilo Soares Gonçalves e deixa duas filhas. Com esta morte, Alegrete contabiliza o 12° homicídio neste ano de 2020.

As últimas homenagens serão prestadas na capela velatória da Santa Clara, na Avenida Liberdade, 265. Sepultamento será hoje(06/12) às 17h30min no Cemitério Público Municipal de Alegrete.