Família identifica vítima do primeiro homicídio do ano em Alegrete

A família identificou a vítima do primeiro homicídio do ano, no bairro Airton Senna II, em Alegrete.

De acordo com a Brigada Militar, os familiares o reconheceram. O homem foi identificado como Carlos Eduardo Venes Von Ende de 36 anos. Ele seria morador da rua Daltro Filho.

O crime aconteceu por volta das 21h30min, desta segunda-feira(4), na rua N. Conforme informações repassadas pelos policiais militares, a proprietária da casa disse que ouviu disparos de arma de fogo e o barulho de uma moto. Na sequência, percebeu um barulho e se deparou com o portão da residência quebrado. Ao verificar, identificou a vítima já sem vida caída nos fundos do pátio. Tudo indica que para tentar se refugiar, o homem quebrou o portão e invadiu o local. Ele não tem relação familiar com os moradores da casa. A moradora não identificou a moto.

Um dos disparos atingiu a parede da residência, mas ninguém ficou ferido. A Brigada Militar foi a primeira a chegar no local e isolou a área onde o corpo está. A Polícia Civil e a Perícia de Santana do Livramento também já foram acionadas. Somente depois do laudo da perícia para apontar quantos disparos atingiram a vítima.