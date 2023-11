Família Mitidieri: 120 anos de história em Alegrete

O edifício foi inaugurado em 20 de setembro de 1907, marcando a unificação da Itália e homenageando Giuseppe Garibaldi.

Além disso, Angiolo também contribuiu para a construção da Igreja Matriz, especialmente com suas molduras externas e uma das torres. Casado com Maria Teresa D’Império Mitidieri, o casal teve dois filhos, Pasquale Mitidieri, comerciante, e Domenico Mitidieri, alfaiate, ambos naturais de Lauria, no sul da Itália.

Proerd, programa de prevenção às drogas, formou 83 alunos de escolas de Alegrete

Pasquale Mitidieri Domenico Mitidieri e família Divino Mitidieri

O legado deixado pela Família Mitidieri abrange diversas áreas, como cultura, esporte, desenvolvimento patrimonial, assistência social, área militar e espiritual.

Pasquale Mitidieri, nascido em 5 de julho de 1898, iniciou sua trajetória aos 14 anos, trabalhando como aprendiz de concerto de sapatos com Santiago Grillo. Em 1913, tornou-se sócio da Sociedade Italiana e atuou como goleiro no Esporte Clube Riachuelo. Em 1919, ele estabeleceu sua própria sapataria na Rua Mariz e Barros, onde se tornou um respeitado sapateiro e, posteriormente, presidiu a copa e o restaurante da Sociedade Italiana. Além disso, Pasquale fundou o Time de Futebol do Comércio em 1921 e um bloco carnavalesco em 1922. Em 1925, casou-se com Anna Clara Mitidieri, com quem teve vários filhos.

Legado deixado pela família Mitidieri ..Asilo São Vicente de Paulo

Domenico D’Império Mitidieri, nascido em 13 de outubro de 1900, era alfaiate e sua loja funcionava na Rua dos Andradas, no edifício Mitidieri. Em 1927, casou-se com Maria Angêla Mitidieri e teve dois filhos. Ele presidiu a Sociedade Italiana de 1954 a 1965 e participou do planejamento da praça em homenagem ao médico Alexandre Lisboa, em 1965.

Divino D’Império Mitidieri, nascido em 26 de maio de 1912, viveu em Alegrete por 40 anos e se destacou como sapateiro e fundador do Clube Caixeiral de Quaraí. Ele também participou ativamente do Lions Clube de Quaraí e da campanha para a construção da estátua em homenagem às mães em Quaraí. Recebeu o Título de Cidadão de Quaraí em 1987.

Familia Mitidieri

Rafael Domingos Mitidieri, nascido em 20 de junho de 1930, tornou-se sócio da Sociedade Italiana em 1952 e contribuiu para a construção da Usina Termoelétrica de Alegrete em 1968. Em 2007, recebeu a Medalha Giuseppe Garibaldi em reconhecimento à sua participação cultural no Centenário da Revolução Farroupilha.

Rafael Mitidieri e Juvencio Mitidieri Exposição Bicentenário Giuseppe Garibaldi

A Família Mitidieri recebeu diversas condecorações e títulos ao longo dos anos, incluindo o Título de Cidadão Alegretense para Pasquale Mitidieri em 1967, o Título de Cidadão de Quaraí para Divino Mitidieri em 1987, e o Título Mérito Legislativo para a Família Mitidieri da Câmara Municipal de Alegrete em 2006, entre outros.

A cidadania italiana foi reconhecida por sangue, de acordo com a lei de 1992, permitindo que os membros da família obtivessem certidões de nascimento e passaportes italianos. Este reconhecimento permitiu que eles honrassem seus deveres e direitos com a Itália.

Caetana Mitidieri

A Família Mitidieri continua a escrever sua história em Alegrete, agora na sexta geração, e expressa sua gratidão a todos os segmentos da sociedade pelos 120 anos de presença na cidade. Agradecem sinceramente a todos os alegretenses pelo apoio e honra recebidos ao longo desse período.

Com informações do historiador- Tenente Mitidieri