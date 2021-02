Família oferece recompensa por gatinho idoso desaparecido em Alegrete

Compartilhe















Uma família está muito apreensiva com o sumiço do seu gatinho de estimação na região do bairro Vila Inês, em Alegrete.

O animal é branco com manchinhas pretas e desapareceu na última quarta-feira(10). Ele já é um idoso e, por esse motivo, está um pouco desorientado. Poppy como é chamado, sumiu da rua Vicente de Carvalho. A grande preocupação da família, que está desolada, é que ele é muito dependente de todos os integrantes da casa, pois tem problemas na visão. Eles não sabem como Poppy saiu.

O gatinho precisa de cuidados específicos pela idade, mais um motivo do apelo que a família faz para que, se alguém tiver qualquer informação que possa levara até o paradeiro de Poppy, entre em contato através dos números (55) 997153661 -Queila, (55) 996571232 – Clóvis, (55) 999439524 – Rodolfo ou (55) 999401429 – Ana.

A dona do animal acredita que ele esteja bastante assustado na rua pois não costuma fugir. A família oferece recompensa a quem encontrá-lo.