Família pede ajuda para localizar jovem desaparecido em Alegrete

Na tarde deste sábado(3), a irmã de Douglas Carvalho da Costa entrou em contato com o PAT. Ela e a família estão desesperados pelo sumiço do alegretense. Ele saiu de casa, na última quinta-feira(1º), por volta das 13h30min e, desde então, eles não têm mais notícias do Jovem.

Douglas tem 21 anos e reside no bairro Promorar com uma companheira. Thais Rhodes ressalta que o irmão saiu para trabalhar, mas o responsável pela empresa disse que ele não apareceu naquela tarde. A família já esteve em vários locais onde ele poderia estar, porém, nenhuma informação sobre o seu paradeiro. “Quem tiver qualquer informação que possa identificar onde meu irmão está, é só entrar em contato através do número 55 99645-5796”- destaca Thaís. Além da Brigada Militar -190 ou Polícia Civil – 3422-4525.

A família já realizou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete. “Ele já ficou um período fora de casa, mas nunca como agora e sem notícias, estamos desesperados” – acrescenta.