Família procura jovem desaparecida há 17 dias em Alegrete

Natural de Uruguaiana, Pamela estava residindo em Alegrete há quatro meses e, segundo familiares, trabalhava em um trailer na cidade.

Ela está desaparecida há 17 dias e, desde então, a família não conseguiu mais contato. Amigos e parentes relatam que Pamela não deu nenhum sinal e que a situação tem gerado grande apreensão.

A família pede ajuda da comunidade: quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Pamela Valença Alves pode entrar em contato pelo telefone (55) 99987-8323.

A colaboração da população é fundamental para auxiliar nas buscas e trazer notícias que possam ajudar a esclarecer o caso. Já foi feito registro na Delegacia de Polícia.