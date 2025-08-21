Família procura jovem desaparecida há 17 dias em Alegrete

A família de Pamela Valença Alves, de 24 anos, está em busca de informações sobre seu paradeiro.

21 de agosto de 2025 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Polícia, Política, Saúde 0

Natural de Uruguaiana, Pamela estava residindo em Alegrete há quatro meses e, segundo familiares, trabalhava em um trailer na cidade.

Ela está desaparecida há 17 dias e, desde então, a família não conseguiu mais contato. Amigos e parentes relatam que Pamela não deu nenhum sinal e que a situação tem gerado grande apreensão.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A família pede ajuda da comunidade: quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Pamela Valença Alves pode entrar em contato pelo telefone (55) 99987-8323.

A colaboração da população é fundamental para auxiliar nas buscas e trazer notícias que possam ajudar a esclarecer o caso. Já foi feito registro na Delegacia de Polícia.

PAT no Telegram ? Sim. Clique AQUI e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo! É de graça.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Mais antigas
O mais novo Mais Votados
Comentários em linha
Exibir todos os comentários