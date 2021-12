Família procura jovem desaparecido há cinco dias em Alegrete

Share on Email

Catiuscia Corrêa falou para reportagem, do PAT, que há cinco dias, o irmão Fernando Petroceli está desaparecido. A última vez que ele foi visto foi na noite de Natal. Ele saiu da casa da irmã e disse que iria para o Centro e não deu mais notícias. Fernando não tem celular e reside com o pai, próximo à Praça do Bebedouro, em Alegrete.

Todos estão muito apreensivos pois ele nunca ficou tanto tempo sem dar notícias para família. Catiuscia ressalta que, na noite do dia 24, antes da meia-noite, um homem em uma moto esteve em frente à residência do pai de Fernando. Como ele não estava em casa, o progenitor saiu na frente para verificar quem era e o indivíduo saiu rápido do local.

Ela pede, se alguém tiver informações, que entrem em contato através dos números (55) 9 9945- 3883 ou (55) 9 9655-5177.