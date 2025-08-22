Família Rodrigues realiza primeiro encontro no CTG Farroupilha

Neste mês de agosto, a Família Rodrigues viveu um momento histórico de confraternização com a realização do primeiro encontro familiar, ocorrido na Oficina de Pátria do CTG Farroupilha, em Alegrete.

O evento reuniu primos, primas, filhos e netos, proporcionando um dia especial de integração entre as diferentes gerações. O clima foi marcado pela alegria e pelo fortalecimento dos laços familiares, em uma celebração que deverá entrar para a memória de todos os presentes.

A animação ficou por conta do Grupo Tramela, que embalou a festa com músicas tradicionais e dançantes, garantindo que ninguém ficasse parado. A música serviu como elo de união, resgatando a essência da cultura gaúcha, tão presente nas origens da família.

Como não poderia faltar em uma confraternização tipicamente gaúcha, foi servido um farto churrasco acompanhado de saladas variadas, agradando a todos os gostos. O momento da refeição se transformou em espaço de conversas, reencontros e risadas que marcaram a tarde.

O encontro da Família Rodrigues no CTG Farroupilha reforçou o espírito de união e a importância de cultivar as raízes familiares. Para muitos, foi a oportunidade de rever parentes que há tempos não se encontravam, além de apresentar as novas gerações ao legado deixado pelos antepassados.

Com o sucesso do primeiro encontro, a expectativa é de que a iniciativa se repita nos próximos anos, transformando-se em tradição para fortalecer ainda mais os laços que unem a grande Família Rodrigues.