Familiares e amigos fazem corrente de orações para alegretense na UTI Covid em Manaus

Familiares e amigos pedem orações para o alegretense Aldenir Kniphoff que está acometido da Covid-19. Aldenir precisou ser hospitalizado e está entubado na UTI em um hospital em Manaus. O alegretense é considerado o maior projetista de futebol do mundo.

Ex-atleta do Flamengo de Alegrete, Aldenir jogou no campeonato da LAF, passou pelo Internacional e Seleção Brasileira. É bacharel em História, Administração e Engenharia Mecânica. Pós graduado em antropologia, administração esportiva e engenharia de projetos.

Em novembro 2019, o alegretense recebeu a outorga de Título de Mérito Legislativo. Uma solenidade emocionante reconheceu o trabalho do alegretense que hoje está com 52 anos.

Militar da Reserva do Exército, possui um currículo recheado de benfeitorias no esporte nacional. Criador das academias de saúde, implantadas em todo o território Nacional, inclusive em Alegrete, ele está inserido no Projeto Vila Olímpica do Flamengo.

“Gratidão a Deus e a todos nossos irmãos alegretenses envolvidos neste inigualável Projeto para o Futuro do Esporte Futebol e da Formação das Crianças das Américas”, destacou Kniphoff quando esteve aqui no lançamento oficial da Vila Olímpica. No mesmo período também ocorreu a entrega da primeira maleta de telemedicina no Município.

Conforme informações de familiares, Aldenir melhorou muito a parte respiratória depois que foi entubado, segundo boletim médico desta tarde. Os parâmetros ventilatórios melhoraram. Porém, cada hora é uma luta diferente, mas todos muito confiantes que ele vai reagir, em relação a complicações renais, o que inspira cuidados no momento.🙏🏻

Amigos e familiares vão realizar uma corrente de orações às 21h. Ainda conforme informações, ele foi no médico na última sexta-feira, mas a situação era muito tranquila e o médico receitou medicamentos e ele retornou para casa, já na terça, foi hospitalizado com pulmão comprometido e entubado.