Familiares e amigos lamentam a morte de Vitor Adriane da Silva Rodrigues, aos 51 anos

Segundo familiares, trata-se de uma tragédia. O corpo será transladado para Alegrete, onde será realizado o sepultamento no Cemitério Municipal. A cerimônia será restrita a familiares e amigos próximos.

A família optou por não divulgar mais detalhes neste momento. Ressaltaram, porém, que Vitor construiu uma trajetória marcada pelo amor e convivência com a família, além de um forte vínculo com os amigos. Também se destacava por sua ligação com atividades como a pescaria e o cuidado com seus animais de estimação.

Vitor, esposa e filho

Sua ausência deixa um profundo sentimento de saudade em todos que tiveram a oportunidade de compartilhar momentos ao seu lado.

Este é um momento muito difícil, especialmente considerando a perda recente de sua filha, Yasmin Bouchett, que faleceu aos 25 anos em fevereiro do ano passado.