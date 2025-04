Familiares e amigos mobilizam rede de apoio para ajudar jovem de Alegrete internada em estado crítico após grave acidente na BR-290

Familiares e amigos de Paola Rodrigues da Silva, de 29 anos, natural de Alegrete, estão mobilizados em uma corrente de solidariedade para ajudá-la e prestar suporte aos familiares que a acompanham neste momento delicado. Após o grave acidente ocorrido na tarde de quinta-feira (24), na BR-290, em Eldorado do Sul, Paola foi levada em estado crítico para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, onde permanece internada.

Diante da gravidade do quadro e da incerteza sobre o tempo de internação, amigos e familiares organizaram uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar recursos que ajudem com despesas básicas como alimentação, hospedagem e deslocamento. A família, que precisou se deslocar de outras cidades para acompanhar a jovem na capital, relata a dificuldade de manter os custos diante do cenário atual.

“Precisamos de apoio. Não há um prazo para ela sair do hospital. Ela já passou por um procedimento e vai realizar outra cirurgia, mas sem a mínima ideia de quando terá alta. O estado de saúde no momento é crítico”, relatou uma amiga próxima.

Paola havia deixado Alegrete em um carro de aplicativo com destino a Santa Catarina, onde pretendia passar férias. O veículo, um Chevrolet Prisma, partiu de Uruguaiana e passou por Alegrete. No trajeto, por volta das 16h30min, ao tentar uma ultrapassagem no km 115 da BR-290, próximo à empresa Rampinelli e após o trevo de acesso à BR-116, o carro colidiu frontalmente com um caminhão carregado de óleo vegetal.

O impacto foi tão violento que a rodovia precisou ser totalmente bloqueada por cerca de uma hora. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram na remoção de quatro vítimas, que estavam presas às ferragens. Paola foi uma delas.

Funcionária de um consultório odontológico em Alegrete, Paola é descrita por colegas e amigos como dedicada e querida por todos. Agora, o foco está em sua recuperação e na tentativa de garantir o mínimo de estrutura para que seus familiares possam estar presentes durante este período de tratamento intensivo.

A vaquinha solidária está disponível no link: https://www.vakinha.com.br/5466595. Os organizadores destacam que qualquer valor é bem-vindo e, caso não seja possível contribuir financeiramente, o compartilhamento do link já representa uma grande ajuda.