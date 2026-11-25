Uma despedida marcada por emoção, carinho e muitas lembranças. Nesta semana, os alunos do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Demétrio Ribeiro foram surpreendidos por uma homenagem especial preparada pelos pais e familiares, celebrando toda a trajetória vivida durante os anos de vida escolar.

A iniciativa, sugerida pela escola, convidou os familiares a pensar em uma forma de homenagear os estudantes neste momento tão significativo. A turma 306 foi uma das primeiras a receber a surpresa. No último dia de aula, os pais e familiares aguardaram os alunos na saída da escola para buscá-los pela última vez como estudantes daquela instituição.

Para tornar o momento ainda mais especial, cada família escolheu uma maneira de demonstrar seu carinho. Alguns prepararam cartazes, balões e mensagens, enquanto outros organizaram pequenas caixas de lembranças, reunindo objetos e recordações importantes da infância e da adolescência dos estudantes, resgatando momentos que marcaram suas histórias.

A surpresa emocionou os alunos, que foram recebidos com abraços, homenagens e recordações de diferentes fases de suas vidas. Mais do que uma despedida, o gesto simbolizou o encerramento de um ciclo construído ao longo de muitos anos, com aprendizados, amizades, desafios e conquistas.

A ação também representa o início de novos caminhos. A partir de agora, cada estudante seguirá sua própria trajetória: alguns irão para outras cidades em busca de oportunidades na universidade, enquanto outros permanecerão na região para dar continuidade aos seus projetos de vida.

A homenagem da turma 306 foi uma das primeiras realizadas nesta semana. Outras turmas também devem receber gestos semelhantes de carinho e reconhecimento por parte de seus familiares.

Uma iniciativa simples, mas carregada de significado, que transformou o último dia de aula em uma lembrança inesquecível. Afinal, mesmo quando chega a hora de seguir novos caminhos, o carinho, o apoio e as memórias construídas em família permanecem para sempre.