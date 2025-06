Famílias atingidas pela enchente aumentam em Manoel Viana; Rio Ibicuí passa de 14 metros

Os dados mostram um crescimento na extensão dos impactos e reforçam o alerta para a população das áreas ribeirinhas.

No boletim divulgado às 15h30 do dia 21, o nível do rio era de 13,83 metros e seguia em elevação, superando a cota de inundação, que é de 9,60 metros. Naquele momento, o total de famílias atingidas era de 111, correspondendo a 218 pessoas. Do total, uma família (quatro pessoas) estava desabrigada, enquanto 110 famílias (214 pessoas) encontravam-se desalojadas, tendo deixado suas casas de forma preventiva ou por força das águas. O Ginásio Henrique Nemitz Martins seguia como abrigo disponibilizado pela prefeitura.

Já no boletim das 5h30 do dia 22, o nível do Rio Ibicuí atingiu 14,04 metros, mantendo o ritmo de elevação. Com isso, subiu para 119 o número de famílias afetadas, o equivalente a 236 pessoas. O número de famílias desabrigadas permaneceu em uma (quatro pessoas), mas houve aumento no número de desalojados: agora são 118 famílias, somando 232 pessoas fora de suas residências.

Os bairros mais afetados permanecem sendo Navegantes, Restinga, Progresso e Barragem do Itu. A Defesa Civil municipal segue mobilizada para prestar assistência às famílias atingidas e monitorar a evolução do nível do rio.

Autoridades locais reforçam o pedido para que moradores de áreas de risco acompanhem os alertas e orientações da Defesa Civil e busquem abrigo em locais seguros sempre que necessário. O ginásio municipal continua disponível para acolhimento dos desabrigados e desalojados.

Foto: Darleifilmagens