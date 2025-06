Famílias de Alegrete, com reconhecimento oficial de cidadania italiana, poderão votar em referendo dias 8 e 9 de junho

Famílias com cidadania italiana e residência em Alegrete foram convocadas a participar do referendo abrogativo promovido pelo governo da Itália, marcado para os dias 8 e 9 de junho de 2025. A votação será realizada por correspondência, conforme prevê a legislação italiana para cidadãos residentes no exterior.

A convocação atinge os eleitores registrados no AIRE – o Cadastro dos Italianos Residentes no Exterior. Eles devem receber em seus endereços o envelope eleitoral com instruções e material de votação, enviados pelo consulado italiano responsável pela jurisdição, neste caso, o Consulado Italiano de Porto Alegre.

O processo foi oficializado por meio de decretos assinados pelo Presidente da República Italiana em 31 de março de 2025, publicados na Gazzetta Ufficiale na mesma data. Ao todo, cinco referendos abrogativos serão submetidos ao voto popular, entre eles temas ligados à reforma trabalhista e à cidadania. A medida segue o artigo 75 da Constituição da Itália.

De acordo com a Lei nº 459, de 27 de dezembro de 2001, italianos residentes fora do país podem votar por via postal. As cédulas devem ser devolvidas ao consulado até as 16h do dia 5 de junho, respeitando o prazo limite para envio à Itália, onde os votos serão apurados. É essencial seguir rigorosamente as instruções contidas no material enviado, utilizando exclusivamente os itens fornecidos.

Em Alegrete, diversas famílias com reconhecimento oficial de cidadania italiana foram convocadas, entre elas: Faraco, Biase, Morin, Tronco, Cadore, Tólio, Pascotini, De David, Bruscato, Girardi, Tirelli, Rosso, Mitidieri, Biacchi, Giacomoni, Pugliero, Tagriapetra, Zanotta, Rigol, Segabinazzi, Pizzolotto, Napoli, Cariolatto, De Gregori, Daroche, Viçosa, Ferrazza, Panciera, Possebom, Picolli e Uberti.

A participação reafirma o vínculo com a nação italiana e reforça os direitos democráticos garantidos aos cidadãos que vivem fora do território europeu.