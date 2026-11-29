Manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados é fundamental para que as famílias continuem tendo acesso aos programas e benefícios sociais oferecidos pelo Governo Federal, como o Bolsa Família, entre outros auxílios destinados à população em situação de vulnerabilidade social.

A Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social reforça a importância de que os beneficiários procurem o setor responsável pelo Cadastro Único para conferir suas informações e realizar a atualização sempre que necessário.

Para manter o cadastro atualizado, é importante apresentar a documentação de todos os integrantes da família. Entre os documentos solicitados estão RG e CPF, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e número de telefone.

A atualização permite que o Governo Federal tenha informações corretas sobre a composição familiar, endereço, renda e demais condições socioeconômicas. Dados desatualizados podem ocasionar bloqueios, suspensão ou até mesmo o cancelamento de benefícios, conforme as regras de cada programa.

Por isso, a orientação é que as famílias não deixem para procurar atendimento apenas quando houver algum problema no recebimento dos auxílios.

Os atendimentos devem ser realizados no setor do Cadastro Único, junto ao CRAS mais próximo da residência. Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social para receber orientações.

Foto: arquivo PAT