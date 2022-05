Famílias dos Boiões, mesmo com nova bomba de gerador, estão sem luz

Share on Email

Moradores do Corredor dos Boiões, no Caverá, depois de enfrentarem a falta de energia devido ao temporal se reuniram para comprar uma nova bomba do poço artesiando da comunidade.

Comunidade dos Boiões

São famílias de pequenos produtores, num total de 22 pessoas que mesmo com o nova bomba ainda estão sem energia, porque dependem de vistoria junto ao gerador pela RGE.

Sandra Rodrigues que mora na localidade, diz que a caixa não consegue chegar no nível de transmissão necessária de 220 volts para que o poço bombeie água às residências e precisam urgente que a RGE faça essa vistoria e o que está acontecendo, toda a comunidade dos Boiões está sem luz.