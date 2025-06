Famílias relatam drama e desespero durante enxurrada que atingiu Alegrete

Share on Email

Moradores de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, viveram momentos de tensão e desespero durante a noite se segunda-feira e a madrugada deste dia 17, quando uma enxurrada atingiu diversos bairros e ruas do centro da cidade.

Entre os mais afetados estão moradores da Rua Senador Daniel Krieger, no bairro Dr. Romário, na zona leste da cidade. “A água vem muito rápido e não dá tempo de tirar nada de casa”, relatou um morador, que atua como profissional liberal. “É um pânico. Não conseguimos fazer quase nada”, completou.

Uma idosa de 74 anos também enfrentou o avanço da água durante a madrugada. A força da enxurrada foi tão grande que derrubou muros e deixou carros submersos na mesma região.

No centro da cidade, a situação não foi diferente. Moradores da Avenida Dr. Lauro Dornelles, entre a Rua 20 de Setembro e a Praça Nova, relataram que a água invadiu garagens e casas. “Qualquer chuva forte já nos impede de sair de casa. É um horror. Nesta madrugada, a água entrou na garagem e na casa”, disseram. Eles acreditam que intervenções na via são necessárias para evitar novos alagamentos. “É preciso instalar tubulações mais potentes para ajudar no escoamento. A água desce pela 20 de Setembro, que fica num nível mais alto, e causa esse estrago”, explicou uma moradora.

Em outro episódio recente na mesma área, uma moto de um empresário do ramo de conserto de celulares foi arrastada pela força da água e encontrada a uma distância considerável do local onde estava estacionada.