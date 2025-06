Famílias retornam para casa após enchente em Alegrete

Por meio da Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura passou a oferecer apoio logístico com apoio do Exército para que as pessoas possam voltar às suas residências com segurança e dignidade.

As equipes da infraestrutura estão atuando diretamente no transporte de móveis e pertences das famílias atingidas. O serviço, além de garantir um retorno mais ágil, tem como objetivo preservar o que foi possível salvar das cheias e minimizar os impactos emocionais e materiais sofridos pelas cerca de 600 pessoas que foram forçadas a deixar suas casas nas últimas semanas.

O nível do Rio Ibirapuitã chegou a quase 13 metros acima do normal, provocando alagamentos em diversas regiões do município e exigindo a mobilização de diversos espaços públicos e religiosos para acolher os desabrigados. Ao todo, sete locais foram utilizados como abrigos de acolhimento: o Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, o Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, o Ginásio da Escola Honório Lemes, a Igreja Exército de Salvação, a sede do SAIA (Serviço de Atendimento Integral ao Adolescente), a Igreja Quadrangular e o Berçário Industrial.

O retorno, no entanto, está sendo feito de forma gradual, respeitando as condições de habitabilidade de cada moradia.