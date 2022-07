Fan reuniu-se com o Comandante da Brigada Militar

Em reunião com Tenente Jorge Nei da Silva Machado, Comandante da Brigada Militar de Alegrete, o vereador e pré-candidato a Deputado Federal Vagner Fan buscou entender a situação e o que pode ser feito para melhorar as condições de trabalho e operacionalidade dos brigadianos.



Através das questões pautadas durante a reunião, Fan pretende buscar apoio dos demais vereadores e enviar solicitação para os órgãos competentes a fim de encontrar soluções que resultem num melhor atendimento à população.



“A reunião foi produtiva, pois não devemos ficar esperando soluções que muitas vezes demoram anos para acontecer. Penso que junto dos demais colegas de casa e da ULFRO, precisamos unir forças e nos reunir com os órgãos competentes de Segurança, para buscar alternativas imediatas. O efetivo de Alegrete já desempenha um excelente trabalho mesmo com todos os obstáculos que enfrentam. Eles precisam do nosso apoio, da nossa atenção. Melhorar as condições de trabalho dos brigadianos é proteger a todos nós” – destacou Fan.

Texto: Assessoria Gab. Ver. Vagner Fan