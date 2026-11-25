A Farmácia Municipal desempenha um importante serviço de assistência à saúde, sendo responsável pelo fornecimento gratuito de medicamentos à população alegretense, conforme os critérios e a disponibilidade da rede pública de saúde.

O espaço atende diariamente moradores que necessitam de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para o acesso ao tratamento e à continuidade dos cuidados com a saúde.

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Diante da alteração temporária, a orientação é para que os usuários que precisam retirar medicamentos se organizem e procurem a unidade a partir do meio-dia, quando o atendimento será normalizado.