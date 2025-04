Farmácia Popular, ponto de apoio indispensável para mais de 8 mil pessoas de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Farmácia Municipal de Alegrete é um dos principais vetores subordinados da Secretaria de Saúde. A reportagem do PAT acompanhou de perto o fluxo de pessoas e as principais demandas que são atendidas pela pasta no Município.

A entidade localizará próximo à Escola Demétrio Ribeiro, recebe um fluxo intenso de pacientes todos os dias. Segundo a farmacêutica responsável pela instituição, Adriana da Rosa, o atendimento diário gira em torno de 400 pessoas, sendo elas distribuídas nos dois períodos do dia, manhã e tarde.

A servidora destacou que o principal público que procura pelos serviços da Farmácia Municipal são os idosos e o público acima dos 30 anos. As demandas são as diversas, desde gripe até problemas com diabetes e tuberculose.

Atualmente, os medicamentos mais procurados e que tem maior saída na entidade são os voltados para, diabetes, pressão alta, parkson, anti inflamatórios e remédios para gripe e dor.

Além disso, o estoque é renovado a cada três meses, em virtude da constância na procura por esses medicamentos. Alguns medicamento que são mais “ caros”, a Farmácia Municipal também ampara, porém, acontece após uma perícia da rede de saúde do Estado liberando para que o medicamento seja apanhado no Município.

Nesse momento, o estoque está com um bom volume e faltas são computadas em baixa quantidade. “ Olha, temos muita pouca falta de medicamentos, estamos com um estoque bom e conseguimos manter de maneira tranquila, alguns tipos saem mais que os outros, mas estamos tranquilos com o estoque de momento”, completou a servidora responsável.

Medicamentos como insulina estão em falta em alguns estabelecimentos do Município e com isso, a procura se torna ainda mais constante na Farmácia pública de Alegrete.

A Instituição atende das 7h30min até às 17h30 mim sem fechar ao meio dia. Aproximadamente 8 mil pessoas são atendidas ao longo do mês pela Farmácia Municipal em Alegrete e sendo uma das principais molas propulsoras da saúde no Município.