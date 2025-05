Farmácia Solidária é oficialmente implantada em Alegrete após quatro anos de articulação

Representantes das farmácias Fronteira, Farmácia Drogaria Cidade, Farmácia Botoni, Farmácia AVS estiveram presentes. Também prestigiaram o evento a promotora Lívia Menezes; o vice-prefeito, Luciano Belmonte; a Diretora da Secretaria de Administração, Lilian Alvarenga; os vereadores Pedro Paraíso e Rudi Pinto; os gabinetes dos vereadores Eder Fioravante, Firmina Soares, Leandro Meneghetti e Gilmar Martins; lideranças comunitárias, o Diretor da Unipampa Alegrete, Gustavo Santiago; entre outros.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O Presidente e autor da iniciativa, vereador Cléo Trindade, expressou sua alegria pela implementação do programa em Alegrete. “É um trabalho de 4 anos e que passou por várias mãos. E foi com a sensibilidade das pessoas que hoje estamos dando esse pontapé inicial. É uma conquista que nesta noite se torna realidade. O Programa SOLIDARE tem tudo para dar certo em Alegrete”, disse o Presidente, muito emocionado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O vereador Jaime Duarte, apoiador da iniciativa, contou sobre a reunião com a Secretária Municipal de Saúde, onde pediu apoio para o projeto sair do papel. “É um momento ímpar. A política precisa gerar resultados e hoje estamos vendo um”, discursou o parlamentar.

“Hoje é um dia feliz para mim”, iniciou a Secretária de Saúde, Heili Temp. Afirmou que essa é uma oportunidade de outras pessoas usarem medicamentos que estavam guardados. “Agora, após 5 meses, começamos com esse pequeno grande gesto. Vamos construir muito mais”, finalizou a Secretária.

O farmacêutico da Farmácia Municipal e responsável pela triagem do Programa SOLIDARE, Nelson Alcantra, mencionou a honra em participar do programa e que este já é um caso de sucesso. “Solidariedade, sustentabilidade e vulnerabilidade são os pontos que fundamentam a farmácia solidária”, destacou o profissional. Informou que o Programa SOLIDARE somará a outros programas da Farmácia Municipal. Sobre o funcionamento, o farmacêutico explicou que após a comunidade deixar os medicamentos nos locais de coleta, a Secretária de Saúde irá recolher e encaminhar para a Farmácia Municipal, onde será feita a triagem e separação dos remédios próprios para consumo. Informou que já foi criado no sistema GOV o espaço da farmácia solidária, para que os medicamentos não se misturem com os de outros programas da Farmácia Municipal. Reforçou que o medicamento doado com o lacre rompido será descartado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O Presidente, vereador Cléo Trindade, agradeceu o comprometimento do profissional e avisou que o farmacêutico já está cadastrado na farmácia solidária do Estado, assim como a grande quantidade de medicamentos que foram trazidos de Porto Alegre. “Reafirmo que esta Casa, onde cada vereador representa uma parcela da sociedade, está comprometida pelo bem-estar da nossa cidade”, afirmou o parlamentar.

O Presidente Cléo finalizou a noite com um agradecimento especial à Secretária de Saúde que se dedicou para implementar o programa o mais rápido possível.

Fonte: Assessoria CMA