Farmácia Solidária recebe muitas doações e ajuda pacientes de Alegrete

O projeto Farmácia Solidária, do vereador Cléo Severo Trindade, está em pleno andamento. As doções de medicamentos usados para várias doenças, até alguns bem caros, que não estão mais sendo usados e dentro do prazo de validade, podem ser doados à Farmácia Solidária.

O vereador Cleo Trindade informa que as doações podem ser feitas na Câmara, Centro Social Urbano, Secretaria da Saúde e nos ESFs Todos os medicamentos são entregues na Farmácia Solidária, ao lado da Farmácia Municipal, passam por uma triagem, feita por um profissional da área para só depois irem às prateleiras para serem entregues às pessoas com receitas do SUS

-Este projeto é de autoria de uma ex deputada Estadual e adaptado para Alegrete, porque não basta apenas criar é preciso alimentar o trabalho, pois muitas pessoas precisam desses medicamentos que não estão mais sendo usados e ainda podem ser aproveitados por pacientes em tratamento, atesta o vereador.