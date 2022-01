Farmácias e laboratórios registram falta de testes da Covid-19 em Alegrete

A procura começou a ficar mais intensa desde a última segunda feira(3). Informações é que desde domingo os testes começaram a faltar na cidade.

Em um laboratório acabou ontem(4), os 100 testes que dispunham e aguardam uma remessa com mais kits de nasofaringe. Já em outro, nesta quarta-feira, registrava uma fila expressiva, deste cedo à espera para realizarem o teste que detecta ou não a contaminação por coronavírus.

Agência do Sine está fechada, após servidor testar positivo para covid-19

Nas farmácias que fazem os testes, a situação se repete com uma grande procura. Em algumas há falta de testes que já foram encomendados para suprir a demanda e aguardam que cheguem nesta semana. Os valores variam de 70 a 100 reais e o resultado sai em pouco tempo, para os testes rápidos.

As pessoas devem manter os cuidados com a higienização com álcool em gel, uso de máscara e evitar as aglomerações. Também é importante tomar muita água, ingerir as frutas da estação e as com vitamina C.

O último boletim informa que na terça-feira (4) houve 66 casos positivados em Alegrete, sendo 115 ativas.