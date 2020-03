Farroupilha em flor, uma grande homenagem às mulheres

Dando início às comemorações do Dia da Mulher, no último domingo ocorreu o “Farroupilha em Flor”. O evento foi promovido no Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, coordenado pela 1ª Prenda do CTG Farroupilha, Milena Antunes.

Com o tema “A Importância e Trajetória da Mulher no Tradicionalismo Gaúcho”, ocorreu roda de conversa e palestras sobre o assunto com a participação de um grande público. Ainda dentro da programação, foram homenageadas as ex-patroas e esposas de ex-patrões da Entidade Tradicionalista, pelo envolvimento e dedicação junto ao tradicionalismo. No encerramento foi servido um chá de confraternização.

A Prenda Milena Antunes fez uma mensagem de agradecimento em seu perfil no Facebook. Ela foi idealizadora e responsável pelo feito. Acompanhe:

A continuação da saga “tudo que sonhamos”…

Vocês lembram que anteriormente eu falava em mudar o mundo?! Então senta, que vem textão sim!

Farroupilha em Flor, o jardim mais bonito que eu ousei sonhar.

Sim meus amigos, abrimos as portas da nossa entidade para trazer um novo olhar para a mulher no tradicionalismo.

Eu sentia falta de falarmos sobre questões importantes. Muitas vezes, ficamos presos somente a questões tradicionais, ou lembrando e preservando situações que já passaram. Mas, esquecemos de dar atenção para essa mulher de agora. A mulher de agora que é forte, que tem fibra, coragem, e dores. Que luta por igualmente, sem perder o seu respeito.



A essa mulher que o Farroupilha em Flor foi dedicado. Obrigada mulheres que tanto lutaram por nós. Que enfrentaram o tempo, para que hoje eu pudesse estar aqui tendo voz e direito. Em uma tarde de domingo, florescemos nosso jardim juntas. Nos apoiando, nós enaltecendo, e o melhor; empoderadas!

Hoje, é com lágrimas nos olhos que escrevo essas singelas palavras. Pois sei, que o caminho foi árduo, mas muito gratificante.

Então, é hora de agradecer.

Eu não cheguei sozinha, tive ajuda de pessoas incríveis, que devo toda minha gratidão. Primeiramente, vai um agradecimento especial a minha família Farroupilha, que não mediu esforços para que tudo desse certo.

Em especial à Liana Peres Godoy, com sua delicadeza e sensibilidade em cada detalhe. Tudo feito com tanto carinho, que me faltam palavras para agradecer. Tia Teresinha, representando nosso Departamento Cultural, e todas as mães da nossa cultural que foram incríveis. Mulheres fortes, que eu agradeço por ter sempre ao meu lado.

Aos meu companheiros João Vitor Menezes e Caroline Rei. Que estiveram sempre ao meu lado, desde ajudar na montagem e preparação do evento. É bom saber que posso sempre contar com vocês ♥️

As nossas palestrantes Ilva Maria Borba Goulart, Diva Moraes e Fabiane Segabinazzi, por dividirem suas histórias e seus conhecimentos conosco.

As minhas parceiras, que tanto me encheram de felicidade por terem aceitado o convite, fazendo a noite de ontem ficar ainda mais florida: Amoras ONG e Liga Feminina de Combate ao Câncer, e a Mary Kay na pessoa da tia Dani Almada.



Agradeço a amada Patrícia Pedrozo, por trazer empoderamento e sentimento através da sua música para nosso evento. Impossível controlar as lágrimas, ao te ver cantar, sendo mulher, falando de mulher, para mulheres🌹

A minha família Antunes, que estiveram presentes comigo. Que felicidade em ver vocês lá, juntos! Bruna Bianchi Antunes Agnes Antunes Paul Irene Dirce Antunes Simone Antunes Irene Antunes.

Um agradecimento bem especial as mulheres da minha vida: minha avó Marlene Antunes, que sempre acreditou em mim, e a minha mãe Mirian Antunes, que foste incansável ao meu lado. Não mediu esforços para que tudo saísse bem, se dedicando e correndo para o evento. Agradecendo a minha mãe, eu estendo esse agradecimento a todas as mães que ajudaram nesse evento. A vocês, o meu mais sincero muito obrigada.

E por fim, é hora de colher minhas flores…

Elas florescem ontem, e cada troca de conhecimento, carinho e cuidado, meu coração saltava de felicidade.

“Quando Deus criou a rosa, deu nome de mulher,

Porque só sendo mulher para entendê-la…

Por isso que ambas tem a perfeição divina,

Tem o encantamento mais intenso,

E são capazes de provocar sorrisos…

De enxovalhar os olhos…

De deslumbrar suspiros!”