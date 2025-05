Fase 2 da Operação Lata Velha recolhe veículos abandonados em Alegrete

A ação tem como objetivo a fiscalização e retirada de veículos abandonados em vias públicas.

Na fase atual, as vias fiscalizadas foram:

Rua João Deré

Rua Flores da Cunha

Rua Pedro Obveira Palma

Avenida Eurípedes Brasil Milano

Rua Barão do Cerro Largo

De acordo com o relatório da operação, foram registrados os seguintes resultados:

7 veículos receberam prazo para retirada voluntária;

5 veículos foram retirados pelos próprios proprietários;

3 veículos foram recolhidos ao depósito conveniado.

A Secretaria informou que a terceira fase da operação será realizada na próxima semana. A nova etapa incluirá ações nos pontos com maior concentração de veículos abandonados e revisitas aos locais onde foram concedidos prazos na fase anterior.

A comunidade foi orientada a colaborar com as ações, com o objetivo de contribuir para a melhoria da mobilidade e da organização urbana no município.