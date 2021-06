Fase 3 da vacinação contra a Influenza começa nesta quarta-feira em todas as UBSs com salas de vacina

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta quarta-feira, 09, começa a fase 3 da imunização contra a Influenza em todas as UBSs com salas de vacinas.

Confira os grupos da 3ª etapa (9 de junho até 9 de julho):

Pessoas com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo

Trabalhadores portuários

Forças de segurança e salvamento

Forças Armadas

Funcionários do sistema prisional

População privada de liberdade

A vacina contra a Gripe (Influenza) é segura e é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe, além disso, a vacinação permitirá, ao longo de 2021, prevenir complicações, óbitos e as suas consequências sobre os serviços de saúde decorrentes da doença. A vacinação contra a Gripe (Influenza) também tem como objetivo minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da covid-19.

Quem for se vacinar deve-se respeitar um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas contra Influenza e contra a Covid-19. Recomenda-se levar o cartão de vacinas no dia da vacinação para ajudar na identificação das vacinas já aplicadas.

CATEGORIAS DE RISCO CLÍNICO E INDICAÇÕES PARA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA

Doença respiratória crônica:

Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave);

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC);

Bronquiectasia;

Fibrose Cística;

Doenças Intersticiais do pulmão;

Displasia broncopulmonar;

Hipertensão Arterial Pulmonar;

Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.

Doença cardíaca crônica:

Doença cardíaca congênita;

Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade;

Doença cardíaca isquêmica;

Insuficiência cardíaca.

Doença renal crônica:

Doença renal nos estágios 3,4 e 5;

Síndrome nefrótica;

Paciente em diálise.

Doença hepática crônica:

Atresia biliar;

Hepatites crônicas;

Cirrose.

Doença neurológica crônica:

Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica;

Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: Acidente Vascular Cerebral, Indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares;

Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular;

Deficiência neurológica grave.

Diabetes: Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.

Imunossupressão: Imunodeficiência congênita ou adquirida Imunossupressão por doenças ou medicamentos

Obesos: Obesidade grau III.

Transplantados: Órgãos sólidos; Medula óssea.

Portadores de trissomias: Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Warkany, dentre outras trissomias.