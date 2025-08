Fatos, tensão e futuro: o resumo que você precisa hoje

Brasil

Crise diplomática com os EUA escala com tarifas de 50 % sobre produtos brasileiros, que entram em vigor hoje após decisão do presidente Trump, gerando forte reação do governo brasileiro e apoio de aliados como UE e países do BRICS .

STF contra-ataca após críticas de Trump, com articulação conjunta do Supremo com o Planalto para defender a atuação do ministro Alexandre de Moraes .

Atos no Brasil contra o “tarifaço”: movimentos sociais organizam protestos em frente a repartições dos EUA em grandes capitais em defesa da soberania nacional .

Montadoras pressionam o governo Lula contra incentivos à BYD, em meio a temores de prejuízo à indústria nacional automotiva .

Crise hídrica e recorde de incêndios no Pantanal e Amazônia, intensificadas pela seca extrema e afetando abastecimento, saúde e biodiversidade .

🌍 Mundo

Impacto global das tarifas dos EUA: bolsas despencam após relatório fraco do mercado de trabalho americano, com revisão de dados de emprego e reajuste de expectativas sobre cortes de juros pelo Fed.

Reconhecimento de Estado Palestino ganha força internacional, with France pledging by September and other countries following after ICJ ruling recognizing apartheid conditions in occupied territories.

Zelenskyy convoca Putin para negociações diretas, após ataque com mísseis em Kiev que deixou 31 mortos, incluindo crianças; Alemanha envia sistemas Patriot à Ucrânia.

Mercados globais em alerta com tarifas de até 39 % em países como Suíça, Índia, Taiwan e Canadá, parte da nova política comercial dos EUA.

Hungria: prefeito liberal de Budapeste é interrogado pela polícia por organizar evento LGBTQ+ proibido, destacando tensão política local e direitos civis.