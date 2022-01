Faustão na Band: saiba detalhes do programa que estreia na próxima segunda-feira (17)

Apresentador, radialista, repórter e casualmente ator, o Fausto, também conhecido como Faustão, no decorrer da carreira, teve passagem pela rádio Centenário de Araras, rádio Record, rádio Jovem Pan, jornal Estado de S. Paulo, rádio Globo, rádio Excelsior, TV Gazeta, TV Record, TV Bandeirantes e TV Globo.

Foi na Globo que Faustão ganhou mais visibilidade e fez um sucesso gigantesco. O Domingão do Faustão foi exibido de 26 de março de 1989 a 13 de junho de 2021. O colunista Lauro Jardim anunciou que o programa sairia do ar em dezembro do ano passado. No entanto, Fausto Silva teve o fim do contrato com a emissora carioca antecipado e, depois de 32 anos de parceria, o apresentador decidiu respirar novos ares. Ele retornou para Rede Bandeirantes e a produção do seu inédito programa está a todo vapor para colocar a nova atração de Faustão no ar, na próxima segunda-feira (17), de forma triunfal. Lembrando que a estreia do programa vai ocorrer no mesmo dia em que inicia a nova temporada do Big Brother Brasil.

A emissora paulista vem adotando a estratégia de nomear os seus programas com títulos que colocam a Band em evidência. É o caso de o Pânico na Band, por exemplo. Com o programa de Fausto Silva não será diferente, ele será chamado de “Faustão na Band”. A atração será de segunda a sexta, das 20h30 às 22h. Além disso, para entrar na disputa da audiência de domingo, a Band poderá reprisar os melhores momentos do novo programa. A ideia é reprisar o Faustão na Band a partir das 20h, após o programa do Milton Neves.

O programa de Fausto Silva vai ocupar o maior estúdio da emissora, em São Paulo. Segundo a coluna de Flávio Ricco, do site R7, o espaço conta com 1.200 metros quadrados e será exclusivo para a atração de Faustão. O “Faustão na Band” é uma das maiores apostas da Bandeirantes para este ano, que quer alavancar a sua audiência e fazer frente à Globo, à Record e ao SBT.

O colunista Léo Dias descobriu alguns detalhes a respeito da gravação do primeiro programa de Faustão que irá ao ar na próxima segunda-feira (17). Como, por exemplo, em relação à platéia, que segue sendo formada por caravanas, as quais são conhecidas por animar programas de auditório. Neste programa de estreia, além de anônimos, vão estar presentes clientes, patrocinadores e familiares de Fausto Silva. Foram construídos camarotes dentro da emissora para acolher os convidados. Todos os presentes serão testados com o exame PCR e terão que usar máscara facial.

João Baptista Favero Marques