Fazer inventário e usucapião nunca foi tão simples

Hoje em dia é possível inventariar e partilhar os bens do falecido em poucos meses; é possível fazer o usucapião do imóvel em poucos meses, tudo através do procedimento extrajudicial que é aquele em que não é necessária a intervenção do poder judiciário.



E as possibilidades não param por aí. Através deste processo extrajudicial é possível ainda fazer divórcio, retificação de nome, reconhecimento de filiação, planejamento matrimonial, partilha em vida, testamento, acordos dos mais variados, enfim, as possibilidades são muitas.



A jovem advogada alegretense Aline Blaskesi Quatrin é especialista em direito de família e sucessões e especializada em advocacia extrajudicial, contando com mais de 15 anos de carreira na área jurídica. Uma das Sócias do escritório de Advocacia Blaskesi onde uma das integrantes é sua mãe também conhecida por seu saber jurídico Eliane Blaskesi. O escritório de advocacia Blaskesi funciona junto do Fluir. A advogada explica que hoje em dia os atendimentos estão extremamente dinamizados possibilitando atender clientes de várias cidades do Estado e até mesmo de fora dele, como é o caso do escritório que possui clientes em São Paulo e Goiânia por exemplo. “Como em todas as áreas, na advocacia não é diferente, precisamos nos atualizar e nos adaptar para tornar mais acessível o atendimento ao cliente que não está perto e tem o interesse em contratar os serviços. Para isto usamos a tecnologia ao nosso favor para fazer os atendimentos de forma virtual com praticamente todas as cidades do Estado e fora de também”.



O escritório ainda proporciona os seguintes serviços: assessoria em encaminhamento de escrituras, realização de contratos, pareceres jurídicos, regularizações de imóveis, due diligence imobiliária, entre outros. Com relação a due diligence imobiliária a advogada explica: “Due diligence imobiliária é o processo de análise prévia de documentos e informações de um imóvel e seus proprietários, para aumentar a segurança de um negócio. O procedimento de checagem do histórico do bem e das pessoas envolvidas é de suma importância para definir quais os próximos passos em uma negociação.”

Para contratar os serviços do escritório, basta entrar em contato pelo número 9 9991 8371.

