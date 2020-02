Fazer missão longe de casa é sonho de muito jovem mórmon; Joelle está começando a sua

A realização de um sonho. Assim pode-se definir o desejo da alegretense Joelle Hoffmann Dias, de 19 anos, que embarcou na manhã de ontem para ficar 1 ano e 6 meses, em Maceió. Ela vai servir na Missão Brasil da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Você já os viu nas ruas. Eles já devem ter batido à sua porta. Na verdade, há mais de 65 mil missionários servindo em tempo integral em todo o mundo.

Os missionários são jovens adultos que servem voluntariamente em qualquer lugar, por um período de 18 meses a dois anos, em que ensinam a palavra de Deus e ajudam as pessoas. Eles colocam de lado o emprego, a faculdade e outras oportunidades para concentrarem toda a atenção em servir ao próximo e em fazer o que Jesus ensinou a Seus apóstolos: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” (Marcos 16:15).

Joelle é membro de A Igreja De Jesus Cristo Dos Santos Dos últimos Dias. Ela explica que este programa é um sonho que ela tem desde que entrou na Igreja há 7 anos.

“Agora chegou minha vez e vou servir na missão Brasil Maceió durante 18 meses.

Minhas expectativas são as melhores possíveis, espero atingir minhas metas e dar o meu melhor, além de poder ajudar todas as famílias possíveis. Isso vai auxiliar a ter maturidade e crescimento espiritual.” -destacou.

Essa é a primeira vez que ela sai longe de casa e da família, mas é por uma nobre causa, então, está muito feliz.

Joelle disse ainda que aceitou falar com a reportagem pois sabe que algumas pessoas por falta de conhecimento acabam acreditando em mitos.

“Acho engraçado alguns são: os mórmons podem casar com mais de uma mulher, que somos uma seita, que os missionários só vão nas casas para comer.

Eu ainda brinco quando me perguntam isso, dizendo: mas é claro, saimos do conforto das nossas casas, de baixo das asas dos nossos pais, muitas vezes passar trabalho só pra ir comer na residência dos outros. Em Estados, cidades distantes do nosso lar.- citou.

Joelle é filha dos empresários Anderson Pacheco e Carmen Hoffmann, também tem o pai biológico, Joel Dias. Ela tem dois irmãos Felipe e Diessica.

Carmem e Anderson a acompanharam até Uruguaiana para iniciar a jornada. Muito emocionados, os efeitos de ter esse primeiro laço umbilical rompido teve custos. Noites mal dormidas, choros que iniciaram há semanas com a preparação de todos os pertences necessários, mas acima de tudo, muito respeito e orgulho pela decisão da filha. ” Vai ser difícil esse período longe, mas sei que é um desejo dela e estamos felizes por saber que ela vai para uma missão do bem e isso não tem preço” – falou Carmem.

Entenda um pouco mais sobre os missionários:

Os missionários pedirão para começar a visita com uma oração. Se desejar, eles podem pedir que você faça a oração. Seja como for, o objetivo é convidar o Espírito Santo a fazer parte da conversa.

Em regra, o trabalho missionário dos membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por vezes chamados de maneira não-oficial de mórmons, consiste em passar o dia ensinando o evangelho para os habitantes da localidade em que estão servindo, em suas casas ou em lugares públicos.

Tipicamente, um missionário se levanta às 6h30, estuda as escrituras e compartilha o evangelho do Salvador com outras pessoas. Além disso, também pode realizar trabalhos voluntários em prol da comunidade em que se encontra e participar do batismo de pessoas que decidiram se filiar à Igreja.

Para finalizar, Joelle deixou um convite a todos que quiserem conhecer um pouco mais deste evangelho. As capelas estão localizadas nas ruas Joaquim Antônio, 199, Waldemar Masson, 85, e na rua Oscar de Souza.

Flaviane Antolini Favero