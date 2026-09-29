Fé e solidariedade marcam festa de Maria Quitéria das Almas, que reuniu grande público de diferentes cidades do RS, Santa Catarina e Uruguai

Segundo informações de Mãe Camila da Oxum, responsável pela organização, estiveram presentes participantes de Uruguaiana, Rosário do Sul, Artigas, Quaraí, Santana do Livramento, São Francisco de Assis, Santiago, Canoas, Sapucaia e Porto Alegre, além de visitantes vindos de Santa Catarina.

A programação começou com um jantar, servido das 21h30 às 23h. À meia-noite, teve início a curimba, conduzida pelos alabês de Bará, dando sequência à programação religiosa da noite.

Mãe Camila da Oxum conduziu a celebração juntamente com seu pai de santo, Pai Júnior, integrante da família Alimuá de Ganga, que reside em Canoas.

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Além da programação religiosa, o encontro também teve uma ação solidária. Conforme Mãe Camila da Oxum, foram arrecadados alimentos durante a festa, com parte das doações destinada a Santiago, em razão da calamidade provocada pelo temporal de granizo que atingiu o município no sábado

A celebração também proporcionou o encontro entre integrantes de comunidades religiosas de diferentes municípios, em uma programação que reuniu fé, tradição, convivência e solidariedade.

Maria Quitéria das Almas é cultuada em diferentes tradições de matriz africana, com formas de culto que podem variar conforme a casa e a linhagem religiosa. Em Porto Alegre, o dia 6 de junho foi incluído no calendário oficial do município como Dia de Pomba Gira Maria Quitéria das Almas.

Fotos: OZZUN Ancestrais.