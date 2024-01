Federação Brasil da Esperança emite carta ao povo de Alegrete neste 8 de janeiro

Carta ao povo de Alegrete

O dia 08 de janeiro de 2023 ficará marcado em nossa história como o dia em que houve uma tentativa de golpe contra a democracia em nosso país.

Os atos golpistas foram perpetrados por parcelas de seguidores do ex-Presidente Bolsonaro, financiadas e mobilizadas em todo o país por setores empresariais e do agronegócio, com o objetivo bem definido de criar uma situação de caos político e de ataque frontal aos Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário.

A mobilização, estimulada em inúmeras e comprovadas manifestações do ex-presidente, ao longo do seu mandato, passou a ganhar mais efetividade e organização logo após os resultados eleitorais do segundo turno das eleições de 2022, que consagraram a vitória da Chapa Lula e Alckmin.

O formato desta jornada golpista foi mais ou menos padronizado no país: acampamentos em frente a unidades militares em todo o país, com a anuência destas, não sendo diferente aqui em nosso município.

Ao longo de quase três meses, essas centenas de acampamentos transformaram-se em comitês preparatórios para o desfecho, em Brasília, no dia 08 de janeiro, precedidos dos tumultos provocados pelas mesmas hordas, por ocasião da diplomação dos eleitos e pela deliberada omissão da Polícia Militar do Distrito Federal, em 12 de dezembro de 2022.

Graças, em primeiro lugar, à escolha soberana e majoritária da população, através do voto e, naqueles dias subsequentes aos atos golpistas, à ação unitária das lideranças políticas do pais, Presidência da República, do Congresso Nacional – Câmara dos Deputados e Senado Federal – do Judiciário, através das céleres decisões do STF – Supremo Tribunal Federal, dos governadores de estados, foi possível neutralizar, isolar e derrotar o golpismo e dar início ao processo de prisão, investigação e punição dos agentes e financiadores dessa malograda tentativa.

Ao nos dirigirmos ao povo de Alegrete queremos, mais uma vez, renovar o agradecimento pela vitória concedida ao Presidente Lula, que recebeu 21.787 votos, ou 52,88% dos votos válidos no segundo turno.

Esta não foi uma vitória qualquer: em nossa cidade, os apoiadores da candidatura antidemocrática do ex-Presidente receberam sólido e permanente apoio, de que a manifestação, em 07 de setembro de 2021, foi a mais volumosa.

Vide https://www.alegretetudo.com.br/imagens-marcantes-do-movimentado-7-de-setembro-nas-ruas-de-alegrete-veja-galeria-de-fotos/

Tal manifestação se constituiu numa verdadeira afronta, por sua opulência e demonstração de força e de poder econômico, força e poder usurpados do povo trabalhador e humilde de nosso município, dos agricultores e agricultoras da pequena propriedade, do comércio de pequeno porte, dos servidores e servidoras públicos, dos desempregados e das desempregadas, safristas, autônomos, que são a maioria e os verdadeiros responsáveis pela produção das riquezas, transferidas e concentradas nas mãos desses abastados e exploradores.

E não se pode deixar de lembrar que desracadas lideranças políticas locais, no Executivo e no Legislativo, apoiaram a candidatura do ex-Presidente, a preparação destes atos e devem ser responsabilizados, politicamente, pelos fatos daquele 8 de janeiro de 2023, para que não sejam esquecidos e nunca mais se repitam!

A tarefa de reunificar e reconstruir o país está em curso e o primeiro ano do Governo Lula e Alckmin confirma este compromisso e este propósito, com inúmeros resultados positivos, a contar pelo restabelecimento das relações democráticas na sociedade, pelos avanços na economia (crescimento do PIB, queda na inflação, baixa dos juros, reajuste do salário mínimo), pela retomada de políticas sociais (educação, saúde, bolsa família, Minha Casa, minha vida, Mais médicos, entre outras) e pela reinserção do Brasil nas relações com o restante do mundo.

Viva a Democracia, viva o Brasil e viva o Povo Brasileiro.

Alegrete, 08 de janeiro de 2024.



Federação Brasil da Esperança – Alegrete – RS

Executiva Municipal do PT – Partido dos Trabalhadores

Executiva Municipal do PC do B – Partido Comunista do Brasil



Foto: Sul 21