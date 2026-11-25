Nesta quarta-feira, 25 de novembro, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, promove mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar, na Praça Nova, das 17h30 às 20h.

A atividade reúne produtores familiares do município, que terão a oportunidade de expor e comercializar produtos frescos, cultivados e produzidos em Alegrete. A iniciativa busca aproximar os agricultores da comunidade, valorizando a produção local e incentivando o consumo de alimentos produzidos no próprio município.

Além de oferecer à população uma variedade de produtos diretamente dos produtores, a feira fortalece a agricultura familiar, contribui para a geração de renda no campo e reconhece o trabalho de quem movimenta a produção rural alegretense.