Feira das Mulheres Empreendedoras reúne artesanato, moda e gastronomia no largo do Centro Cultural em Alegrete

A Feira das Mulheres Empreendedoras será realizada no próximo domingo, 4 de outubro, no Largo do Centro Cultural, em Alegrete. O evento terá como tema especial o Dia da Criança e reunirá cerca de 60 expositoras, com produtos e trabalhos em diferentes segmentos.

A programação ocorre das 10h às 18h, com participação de empreendedoras das áreas de confecção, artesanato, joias, perfumes, confeitaria, entre outras atividades.

A feira vem ampliando sua participação a cada edição e, desta vez, contará novamente com um espaço voltado à divulgação e comercialização dos produtos confeccionados pelas empreendedoras locais.

A escolha da data também marca uma coincidência no calendário: 4 de outubro será o dia do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país

Justiça Eleitoral.

A Feira das Mulheres Empreendedoras terá entrada aberta ao público e será uma oportunidade para conhecer e prestigiar o trabalho das expositoras, além de conferir opções de presentes e produtos com temática voltada ao Dia da Criança, que é comemorado no dia 12 de Outubro