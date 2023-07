Feira de artesanato mostra o potencial de artistas em Alegrete

Artesanar poderia ser uma verbo aplicado as pessoas que com muita criatividade e o uso de suas mãos transformam qualquer material em obra de arte. A Feira do Artesanato para comemorar os três anos da empresa Amor Perfeito proporcionou na mostra o potencial dessa classe aqui em Alegrete, no térreo do Clube Juventude, no último sábado (22). Um colorido e beleza especial em obras feitas em tecido, madeira, couro, lã ovina, linhas e tinta levou belas obras de arte ao local.

Sandra Paim que organizou a feira diz que conseguiu reunir mais de 30 artesãos de Alegrete em torno de um mesmo objetivo- divulgar e vender seus trabalhos. Muita gente visitou a feira e conferiu de perto o quanto a criatividade faz lindas criações de arte. Depois dessa primeira eles pretendem se manterem unidos e realizar outros eventos. A variedade de produtos foi de encher os olhos, porque a beleza sempre encanta os olhos de quem sabe ver.

Sandra Paim – organizadora da Feira