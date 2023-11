Feira de Empregos e Profissões, oportunidades para colocação no mercado de trabalho

Marcado para este dia 27, das 14h às 19h, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, a ação promete ser um marco na busca por empregos na região.

O início será às 14h30, com um ato de abertura oficial do Feirão, dando as boas-vindas aos participantes e estabelecendo o clima de networking e oportunidades que permeará todo o evento. A programação conta com atividades diversificadas, visando fornecer aos participantes informações valiosas para alavancar suas carreiras.

Às 15h, a GeA Recrutamento realizará a oficina “Fazendo o meu currículo profissional com um profissional” no auditório, proporcionando dicas essenciais para a elaboração de um currículo que se destaque no mercado de trabalho. Na sequência, às 16h, a palestrante Tatiana Cartagena abordará o tema “O Novo Mercado de Trabalho: como aumentar as chances de conseguir uma oportunidade”, oferecendo insights valiosos para os participantes.

Às 17h, o auditório será palco do painel “Inclusão no Mercado de Trabalho – Oportunidade para todos”, promovido pela Inclusive. O debate sobre inclusão e diversidade é essencial em um momento em que a sociedade busca garantir oportunidades para todos, independentemente de suas características.

A iniciativa do Feirão de Empregos e Profissões surge em um momento propício para Alegrete, que registra um aumento na demanda por vagas de trabalho. Atualmente, o comércio local dispõe de 67 vagas ativas, abrangendo diversas áreas e profissões.

Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se vagas para carpinteiro, eletricista de instalação predial, motorista do caminhão guindaste, vendedor, técnico em enfermagem, entre outras. Além disso, há vagas específicas para pessoas com deficiência, como copeiro, pedreiro e servente.

É importante ressaltar que o Feirão não realizará entrevistas no local, mas sim encaminhamentos, proporcionando aos participantes a chance de serem orientados por profissionais capacitados. Essa abordagem busca facilitar o processo de inserção no mercado de trabalho e maximizar as oportunidades para todos os envolvidos.

O Feirão de Empregos e Profissões é uma excelente oportunidade para quem busca uma recolocação profissional, crescimento na carreira ou simplesmente deseja explorar novas possibilidades no mercado de trabalho.