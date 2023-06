Feira de experimentos, dos alunos do curso de Química do IFFar, foi sucesso e surpreendeu a todos

A feira de experimentos realizada pelos alunos do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal Farroupilha (IFFAR), no dia 6 de junho no Colégio Estadual Emílio Zuneda, em Alegrete, foi um sucesso. A iniciativa faz parte da disciplina Prática Enquanto Componente Curricular – PECC I, que busca integrar teoria e prática, proporcionando aos estudantes uma experiência enriquecedora e aplicável ao cotidiano.

O principal objetivo da feira foi destacar a presença da química em nosso dia a dia e demonstrar que é possível realizar experimentos com materiais alternativos de baixo custo e fácil acesso. Os alunos do 1º período do curso empenharam-se em pesquisar e desenvolver experimentos que explicam fenômenos e reações químicas estudadas de forma teórica nas escolas.

A escolha de materiais do cotidiano permitiu aos estudantes mostrar aos visitantes que a química está presente em diversas situações do nosso dia a dia, desde a cozinha até a limpeza da casa. A feira contou com experimentos que envolviam reações químicas, mudanças de estado físico da matéria, propriedades dos materiais e muito mais.

Cerca de 50 pessoas passaram pela feira e puderam aprender e se surpreender com os experimentos realizados pelos estudantes. Os visitantes tiveram a oportunidade de participar ativamente das atividades, realizando alguns experimentos por conta própria e tirando dúvidas com os alunos e professores presentes.

Um dos experimentos mais populares da feira foi a criação de uma bateria de limão, em que os estudantes mostraram como é possível gerar energia elétrica utilizando apenas um limão e alguns outros materiais simples. Além disso, foram realizados experimentos envolvendo a formação de espuma de sabão, produção de slime, demonstração de reações ácido-base e muito mais.

A feira de experimentos com materiais do cotidiano foi uma excelente oportunidade para os estudantes do curso de Licenciatura em Química do IFFAR colocarem em prática seus conhecimentos teóricos, além de despertar o interesse dos visitantes pela química. Essa iniciativa reforça a importância de uma educação científica mais prática e contextualizada, aproximando os conceitos aprendidos em sala de aula da realidade dos alunos.

Ao final do evento, os organizadores receberam um feedback muito positivo dos participantes, destacando a importância de atividades como essa para despertar o interesse dos jovens pela química e pela ciência de uma forma geral. A feira de experimentos demonstrou que é possível aprender e se divertir ao mesmo tempo, tornando o ensino de química mais atrativo e significativo.

Diante do sucesso da feira, os estudantes e professores envolvidos planejam realizar mais eventos como esse no futuro, levando a química para outras escolas e comunidades. A iniciativa contribui não apenas para a formação dos futuros professores de química, mas também para a popularização da ciência e o estímulo à curiosidade científica entre os jovens.

Em resumo, a feira de experimentos realizada pelos alunos do curso de Licenciatura em Química do IFFAR foi um evento educativo e divertido, que demonstrou a importância da química no cotidiano e a possibilidade de realizar experimentos com materiais simples. Com essa iniciativa, os estudantes puderam aplicar seus conhecimentos teóricos na prática e despertar o interesse de outras pessoas pela química, promovendo uma educação científica mais dinâmica e envolvente.