Feira de Páscoa ocorre no espaço do feirante na Zona Leste

A Feira vai ofertar artesanato local da Casa do Artesão, hortifrutigranjeiros, panificadores, queijos rapaduras, doce de leite, venda de chocolate. Os indígenas vão estar presentes com as cestas e produtos de páscoa. O evento contará com a Primeira Mostra de Azeites de Oliva de Alegrete, bem como hortifruti, panificados e laticínios oriundos de agroindústrias e produtores rurais do município, além do artesanato local.