Feira de Profissões do Colégio Raymundo Carvalho foi sucesso

Ansiedade, medo do futuro, dúvidas e incertezas são sentimentos inerentes à adolescência.

No entanto, isso pode se intensificar ainda mais no período de conclusão da educação básica, momento de escolhas profissionais e encerramento de ciclos.

Percebendo a necessidade de conhecer e vivenciar algumas escolhas profissionais, o colégio Raymundo Carvalho proporcionou encontros com os estudantes da terceira série do Ensino Médio.

Alunos participaram ativamente dos trabalhos

Os encontros ocorreram nas aulas de Sociologia e tiveram como objetivo principal, oportunizar momentos de autoconhecimento, melhora das relações intra e interpessoais e identificação de potencialidades.

Variadas profissões foram escolhidas pelos estudantes

A professora Carine Jardim coordenou as atividades que marcaram o encerramento do trimestre com a conclusão da Feira das Profissões.

Os estudantes da terceira série do Ensino Médio foram convidados a apresentar dados sobre sua escolha profissional ou cursos nos quais tivessem afinidade, passando a conhecer mais sobre o curso de graduação de sua escolha e compartilhando com os demais suas informações.

Além da escolha, alunos encenaram a profissão preferida

“A Feira das Profissões foi uma experiência repleta de aprendizado e contato com inúmeras profissões e suas possibilidades”, destacou a diretora Gicieli Bárua.

Fotos: Colégio Raymundo Carvalho