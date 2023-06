Feira do Livro deste ano já têm data e local definidos

A Feira do Livro de Alegrete é um dos eventos mais aguardados na região, reunindo escritores, editoras, livrarias, estudantes, professores e amantes da leitura.

Tragicômico| Em “enterro” de cachorro, homem dá uma “pazada” na cabeça do ajudante

Com a alteração da data para os dias 17 a 22 de outubro, a organização busca oferecer uma programação mais diversificada, com a participação de renomados autores, palestras, debates, lançamentos de livros, oficinas, apresentações culturais e atividades voltadas para diferentes faixas etárias. A ampliação do tempo entre a divulgação e a realização da feira permitirá uma cuidadosa seleção de conteúdos e atrações, garantindo um evento mais completo e abrangente.

Além disso, a Feira do Livro de Alegrete também será um espaço para o desenvolvimento de projetos escolares, universitários e de instituições parceiras. Por meio de parcerias com escolas e universidades, serão promovidas atividades educativas relacionadas à literatura, estimulando o hábito da leitura e despertando o interesse dos jovens pela escrita e pela cultura.

Chuva faz temperatura despencar nas próximas horas

O local escolhido para sediar o evento, o Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, oferece uma infraestrutura adequada para receber os visitantes e as diversas atividades programadas. Com uma área ampla e acessível, o local permite a montagem de estandes, espaços para apresentações e palcos para as atividades culturais.

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a Biblioteca Pública Mário Quintana e o Sistema Fecomércio – Sesc estão empenhados em realizar uma Feira do Livro de Alegrete que seja um marco na cidade, contribuindo para o incentivo à leitura, a formação de novos leitores e o fortalecimento do cenário literário local.

Em clima de muito otimismo, Alegrete confirma segunda edição do Festival da Linguiça

Portanto, na terça-feira(27), foi realizado o anúncio da alteração da data da 42ª Edição da Feira do Livro de Alegrete para os dias 17 a 22 de outubro. O evento estava previsto para os dias entre 08 e 13 de agosto.